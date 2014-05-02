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محمود طاهر: لكل مرحلة رجالها.. وأعمل وفق مبادئ الأهلى

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محمود طاهر: لكل مرحلة رجالها.. وأعمل وفق مبادئ الأهلى محمود طاهر: لكل مرحلة رجالها.. وأعمل وفق مبادئ الأهلى

محمود طاهر

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن فتحي مبروك المُدير الفني الذي تولّى المُهمة خلفًا لمحمد يوسف وعلاء عبد الصادق الذي تولّى الإشراف على الكرة بدلًا من هادي خشبة من أبناء القلعة الحمراء، وليسا دخلاء علي النادي، مُشددًا علي أن لكل مرحلة رجالها.

وقال طاهر في تصريحات للصحفيين اليوم أن إقالة محمد يوسف المدير الفني السابق ليست أمرًا جديدًا علي النادي مثلما يردد البعض، فأنا أعمل وفق مبادئ القلعة الحمراء التي تربيت ونشأت عليها.

جاء ذلك بعد الجلسة التى عقدها طاهر وطاهر الشيخ عضو المجلس مع فتحي مبروك المدير الفني وعلاء عبد الصادق مدير الكرة والجهاز الفني واللاعبين.

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