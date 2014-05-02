إصابة مساعد مدير أمن سوهاج و3 آخرين في حادث سير بأسيوط

أصيب مساعد مدير أمن سوهاج للوحدات، وبعض المرافقين له، في حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة، على طريق «أسيوط - القاهرة»، تم نقل المصابين لمستشفى الشرطة بأسيوط.

كان اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق «أسيوط - القاهرة»، دائرة المركز.

بالانتقال والمرور والإسعاف والفحص تبين أن طرفيها السيارة رقم «3129» شرطة كابينة مزدوجة، تابعة لمديرية أمن سوهاج، قيادة المجند «محمود . ع . أ»، 23 سنة، مقيم بني غالب، البحر الأحمر، والسيارة رقم «9342 ج هـ ر» نقل البحيرة قيادة «شريف . م . أ» 34 سنة، سائق، مقيم كوم حمادة، البحيرة أثناء سيرهما فى الاتجاه من القاهرة إلى سوهاج، حيث اصطدمت الأولى بالثانية من الخلف نتيجة للسرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وحدوث تلفيات للسيارتين.

وقد نجم عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بكدمات بالوجه، وكل من اللواء «ممدوح . م . س. ش»، 57 سنة، مساعد مدير أمن سوهاج للوحدات، مقيم بمدينة نصر، القاهرة، بسحجات وكدمات بالرقبة والظهر وشرخ بالفقرات القطنية، كما أصيب أمين الشرطة «محمود . ج . م»، 32 سنة، من قوة مديرية أمن سوهاج، مقيم بأخميم سوهاج، بكدمات متفرقة بالجسم وكسر مضاعف بالقدم اليسري تم نقلهم إلى مستشفي الشرطة بأسيوط وكذلك إصابة مرافق قائد السيارة الثانية «محمود. ع . أ»، 30 سنة، تباع، مقيم بكوم حمادة، البحيرة، بكدمات وسحجات بالوجه واليدين تم نقله إلى مستشفى أسيوط العام.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة التحقيق.