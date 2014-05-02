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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

استقرت شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الجمعة، آخر أيام التداول ، فيما واصلت شهادات إيداع البنك التجاري ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.
> وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 01ر0 نقطة بنسبة 0.20% لتسجل 08ر5 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 14ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 01ر5 دولار.
> واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 90ر0 دولار ، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 89ر0 دولار ، بينما كان أقل مستوى لها عند 88ر0 دولار ،فيما استقرت أيضاً شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة عند 44ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 68ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 32ر3 دولار.

 

أ ش أ

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