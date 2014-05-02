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السيطرة على حريق نشب بـ 11 منزل وعشة بإحدى قرى المراغة بسوهاج

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السيطرة على حريق نشب بـ 11 منزل وعشة بإحدى قرى المراغة بسوهاج السيطرة على حريق نشب بـ 11 منزل وعشة بإحدى قرى المراغة بسوهاج

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد من السيطرة على حريق هائل شب بعدد 11 منزل و عشة مبنية من البلوك ومسقوفة بالبوص والجريد ،بالإضافة إلى جورن من مخلفات محصول القمح (تبن)وذلك بقرية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة ،وتم الدفع بعدد 3 سيارات من قوات الحماية المدنية بمركز المراغة بسوهاج .

وبدأ الحريق نتيجة ماس كهربائى من الشارع بمنزل المواطن “عطية عبد الباسط عبد الحميد” 34 سنة ،وامتد لباقى المنازل والعشش.

ولم يترتب على الحريق وجود أى وفيات أو إصابات بشرية ،وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد 2 ماعز وحروق ببعض الماشية وتلف بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات والأثاث .

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