مباحث مطار القاهره تضبط سائق أجرة حاول الفرار بمتعلقات مسافر

تمكنت إدارة البحث بمطار القاهرة الدولى من إعادة متعلقات راكب ،عقب فرار سائق الأجرة التى كان يستقلها للمطار .

وكان الطالب ،قد تقدم بشكوي لمباحث مطار القاهرة مفادها أنه حال استقلاله أحد السيارات الأجرة من منطقة السيدة زينب و حتى المطار إلا أن قائد السيارة باغته .

و ما أن قام المذكور بالنزول من السيارة حتى فر قائدها مستولياً على الحقائب التى بها و بداخل إحداها جهاز لأب توب ماركة “hp “و تليفون محمول و فستان زفاف خاص بشقيقة المبلغ .

وبإجراء البحث و التحري أمكن التوصل لرقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة و بالتنسيق و الإدارة العامة للمرور تمكنوا من تحديد هوية قائد السيارة و يدعى “م ع م ” ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أكدته التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان إخفائه المسروقات.