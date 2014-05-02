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مباحث مطار القاهره تضبط سائق أجرة حاول الفرار بمتعلقات مسافر

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مباحث مطار القاهره تضبط سائق أجرة حاول الفرار بمتعلقات مسافر مباحث مطار القاهره تضبط سائق أجرة حاول الفرار بمتعلقات مسافر

مطار القاهرة-أرشيفية

تمكنت إدارة البحث بمطار القاهرة الدولى من إعادة متعلقات راكب ،عقب فرار سائق الأجرة التى كان يستقلها للمطار .

وكان الطالب ،قد تقدم بشكوي لمباحث مطار القاهرة مفادها أنه حال استقلاله أحد السيارات الأجرة من منطقة السيدة زينب و حتى المطار إلا أن قائد السيارة باغته .

و ما أن قام المذكور بالنزول من السيارة حتى فر قائدها مستولياً على الحقائب التى بها و بداخل إحداها جهاز لأب توب ماركة “hp “و تليفون محمول و فستان زفاف خاص بشقيقة المبلغ .

وبإجراء البحث و التحري أمكن التوصل لرقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة و بالتنسيق و الإدارة العامة للمرور تمكنوا من تحديد هوية قائد السيارة و يدعى “م ع م ” ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أكدته التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان إخفائه المسروقات.

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