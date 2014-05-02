نقابة الطيارين تنظم دورات تنشيطية للحصول على رخصه طيار النقل جوى”ATPL “

نظمت اللجنة العلمية بنقابة الطياريين المدنيين المصريه برئاسة الطيار أكرم صبور دورات تنشيطيه للطياريين الغير عاملين أعضاء النقابة إذ تعد هذه الدورة الرابعة منذ إنشاء النقابة في يونيو 2011 .

ووصل عدد المتدربين لهذة الدورة 53 طياراً من الغير العاملين الذين تؤهلهم اللجنة العلمية للوصول إلى مستوى الـ ATPL و إعطاء من يتجاوز كل مرحلة شهادة معتمدة من نقابة الطياريين المدنيين المصرية، “ATPL ” “Arline Transport Pilot License” رخصة طيار نقل جوي ،وهي أعلى رخصة يحصل عليها الطيار،ولكن لابد من حصوله أولاً على (CPL (Commercial Pilot License رخصه طيار تجاري.

و طبقا لـCFR 14 part 121 من يحصل على ATPL يصبح قائد للطائرة .

وتتضمن مواد الـ ” ATPL ” قانون الطيران الأرصاد الجويه،الاتصالات ،الإجراءات التشغيلية ،الملاحة العامة،الملاحة الاسلكية ،المعرفه العامه ،للطائرات ،مبادئ الطيران ،الأداء البشري و القيود ،الأجهزه ،الوزن و التوازن ،تخطيط للطيران والرصد لأجهزة الأداء .‬