أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نقابة الطيارين تنظم دورات تنشيطية للحصول على رخصه طيار النقل جوى”ATPL “

Google+ Print
نقابة الطيارين تنظم دورات تنشيطية للحصول على رخصه طيار النقل جوى”ATPL “ نقابة الطيارين تنظم دورات تنشيطية للحصول على رخصه طيار النقل جوى”ATPL “

نظمت اللجنة العلمية بنقابة الطياريين المدنيين المصريه برئاسة الطيار أكرم صبور دورات تنشيطيه للطياريين الغير عاملين أعضاء النقابة إذ تعد هذه الدورة الرابعة منذ إنشاء النقابة في يونيو 2011 .

ووصل عدد المتدربين لهذة الدورة 53 طياراً من الغير العاملين الذين تؤهلهم اللجنة العلمية للوصول إلى مستوى الـ ATPL و إعطاء من يتجاوز كل مرحلة شهادة معتمدة من نقابة الطياريين المدنيين المصرية، “ATPL ” “Arline Transport Pilot License” رخصة طيار نقل جوي ،وهي أعلى رخصة يحصل عليها الطيار،ولكن لابد من حصوله أولاً على (CPL (Commercial Pilot License رخصه طيار تجاري.

و طبقا لـCFR 14 part 121 من يحصل على ATPL يصبح قائد للطائرة .

وتتضمن مواد الـ ” ATPL ” قانون الطيران الأرصاد الجويه،الاتصالات ،الإجراءات التشغيلية ،الملاحة العامة،الملاحة الاسلكية ،المعرفه العامه ،للطائرات ،مبادئ الطيران ،الأداء البشري و القيود ،الأجهزه ،الوزن و التوازن ،تخطيط للطيران والرصد لأجهزة الأداء .‬

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا