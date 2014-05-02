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مبروك يختار 20 لاعبًا لمباراة سموحة.. ويستبعد أحمد شُكري

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مبروك يختار 20 لاعبًا لمباراة سموحة.. ويستبعد أحمد شُكري مبروك يختار 20 لاعبًا لمباراة سموحة.. ويستبعد أحمد شُكري

الأهلي وسموحة – أرشيفية

اختار الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى المؤقت للنادي الأهلى 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادًا لمباراة سموحة فى بطولة الدورى المقرر إقامتها غدًا .

وجاءت القائمة كالأتي:-

في حراسة المرمى:- شريف إكرامى – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض.

في خط الدفاع:- وائل جمعة – سعد سمير – محمد نجيب – رامى ربيعه – أحمد فتحى – أحمد شديد – سيد معوض.

في خط الوسط:- صبرى رحيل – موسى إيدان – حسام عاشور – تريزيجيه – عبد الله السعيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد خيري.

في خط الهجوم:- عمرو جمال – جدو – السيد حمدي.

يُذكر أن مباراة سموحة تُعتبر الأولى للجهاز الفني المعين للأهلي بقيادة فتحي مبروك بعدما تم إقالة محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وتولى مبروك المسؤولية بدلًا منه.

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