مبروك يختار 20 لاعبًا لمباراة سموحة.. ويستبعد أحمد شُكري

اختار الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى المؤقت للنادي الأهلى 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق الليلة استعدادًا لمباراة سموحة فى بطولة الدورى المقرر إقامتها غدًا .

وجاءت القائمة كالأتي:-

في حراسة المرمى:- شريف إكرامى – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض.

في خط الدفاع:- وائل جمعة – سعد سمير – محمد نجيب – رامى ربيعه – أحمد فتحى – أحمد شديد – سيد معوض.

في خط الوسط:- صبرى رحيل – موسى إيدان – حسام عاشور – تريزيجيه – عبد الله السعيد – أحمد نبيل مانجا – أحمد خيري.

في خط الهجوم:- عمرو جمال – جدو – السيد حمدي.

يُذكر أن مباراة سموحة تُعتبر الأولى للجهاز الفني المعين للأهلي بقيادة فتحي مبروك بعدما تم إقالة محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وتولى مبروك المسؤولية بدلًا منه.