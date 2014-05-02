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لجنة المسابقات: سعفان الصغير سيتعرض لعقوبة كبيرة قد تصل للإيقاف

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لجنة المسابقات: سعفان الصغير سيتعرض لعقوبة كبيرة قد تصل للإيقاف لجنة المسابقات: سعفان الصغير سيتعرض لعقوبة كبيرة قد تصل للإيقاف

 

سعفان الصغير

أكد محمد على عضو لجنة المسابقات أن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي سيتعرض لعقوبة كبيرة قد تصل للإيقاف، بسبب واقعة اشتباكه لفظيًا مع أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق الزمالك، خاصة بعد أن تم هذا الاشتباك أمام مراقب المباراة الذى دوًن كل ماحدث حرفيًا من جانب الطرفان.

وقال على فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن سعفان تم إيقافه من قبل ثلاث مرات مع تغريمه بسبب اعتراضه على التحكيم وطرده أكثر من مرة من الملعب، وتعد تلك الواقعة هى الرابعة لنفس المدرب فى موسم واحد مما ينذر بعقوبة قاسية على مدرب حراس مرمى الاسماعيلى.

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