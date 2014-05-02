بان كي مون يعرب عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في شرق أوكرانيا

جدد بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، إعرابه عن القلق البالغ إزاء العنف وتوتر الوضع في المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا ، ومصرع عدد من الأشخاص في مدينة سلوفينيسك اليوم.

وقال الأمين العام ـ في ألقاه المتحدث الرسمي باسمه اليوم ـ ” إن أعمال العنف تلك هي تذكير بمدى خطورة الوضع ، وإن احتلال المباني العامة من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية يتناقض مع نص وروح بيان جنيف الصادر في 17 أبريل الماضي”.

وجدد دعوته لجميع الأطراف إلي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ، مناشدا أصحاب المظالم التعبير سلميا لتجنب المزيد من إراقة الدماء ، وأكد علي ضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ، ودعا مرة آخري المتورطين في احتجاز مراقبي منظمة الأمن والتعاون العسكري ومرافقيهم الأوكرانيين باطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.

وقال بان كي مون ” إن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ويتعين على جميع الاطراف مضاعفة الجهود لإحياء روح التوافق التي ظهرت بوضوح خلال محادثات جنيف في 17 أبريل الماضي”.

وأشار إلي أنه طلب من جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشئون السياسية السفر إلى موسكو وكييف الأسبوع المقبل والإجتماع بكابر المسؤولين والشركاء الدوليين بهدف تعزيز جهود منع التصعيد والعمل بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

أ ش أ