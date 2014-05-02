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مبروك: مباراة سموحة مُهمة.. ولا يوجد لاعب خارج حساباتى

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مبروك: مباراة سموحة مُهمة.. ولا يوجد لاعب خارج حساباتى مبروك: مباراة سموحة مُهمة.. ولا يوجد لاعب خارج حساباتى

 

سموحة والأهلي – أرشيفية

قال الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى المؤقت للنادي الأهلى أن مباراة سموحة صعبة ومهمة كونها مع فريق يتنافس من أجل صدارة المجموعة الأولى فى الدورى، مُشددًا على أنه يثق كل الثقة فى لاعبى الأهلى وسعيهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة.

وأكد مبروك في تصريح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه شاهد التفاؤل فى اللاعبين فى المران الأول الذى قاده قبل مواجهة سموحه غدًا السبت .

وشدد المدير الفنى للأهلى على أنه لا يوجد أى لاعب خارج حساباته خلال الفترة المُقبلة، وأن الاجتهاد فى الملعب سيكون العامل الأساسى الذى سيختار وفقًا له اللاعبين للمشاركة فى المباريات.

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