سما المصري تغلق قناة "فلول"

أعلنت الفنانة الاستعراضية سما المصري عن إغلاق قناتها "فلول" بعدما أوقف بثّها من البحرين.

وقالت سما إن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وفى بوعده وأغلقها، بعدما قام بحبسها، وقالت ساخرة إنها لم تكن تدرك أنه "واصل" إلى هذه الدرجة.

واعتذرت سما من كل العاملين معها في القناة من أنها لن تستطيع الاستمرار فيها، وقالت إن بيوتاَ كثيرة تعتاش من هذه القناة لكن ما بيدها حيلة.

وتعود الخلافات بين سما ومنصور إلى غناء سما أغنية ساخرة وجهتها إلى مرتضى بعنوان "مرتضى يا مرتضى"وهو ما أثار غضب المحامي المصري فتوعّد بإغلاق قناتها ونفذ تهديده.

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