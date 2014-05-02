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غموض حول حقيقة مرض زوج غادة عبد الرازق

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غموض حول حقيقة مرض زوج غادة عبد الرازق غموض حول حقيقة مرض زوج غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق خلال الفترة الماضية أنها ستسافر إلى باريس، في رحلة علاج مع زوجها الإعلامي محمد فودة، لكنها لم تعلن عن تفاصيل مرضه الذي اضطره إلى العلاج في باريس وليس في ما أثار علامات استفهام حول مرضه.
من جهة ثانية، يستعد فوده لحملته الدعائية، بعد الإعلان عن ترشيحه لعضوية مجلس الشعب ودعم غادة له بشكل كبير في حملته.

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