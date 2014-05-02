ناديا لطفي تدافع عن هيفا وهبي

يرى كثيرون ان الحرب التي تتعرض لها هيفا وهبي في مصر، هي الأكثر ضراوة حتى الآن، وهناك من يعتبر أنها مستهدفة شخصياً، بينما يعتبر آخرون أن الفن كله مستهدف، من خلال فيلم "حلاوة روح" في محاولة لشق الجسم الفني بأكمله، بدليل الآار المتناقضة التي صدرت على لسان الفنانين والتي تراوحت بين مؤيدة ومعارضة لقرار المنع.

ولكن الفنانة القديرة ناديا لطفي، نفت في دردشة خاصة مع "سيدتي نت" محاربة المصريين لـ هيفا وهبي وقالت" أنا لا أجد أن هيفا تحارب في مصر، على العكس تماماً، لأنها لو كانت تحارب فعلاً، لما أصبحت نجمة محبوبة عندنا، ولكن ربما هناك خلاف حول المصنّف الذي تقدمه ولكنها ليست مستهدفة شخصياً. ومن يجب ان يسأل عما يتعرض له فيلمها "حلاوة روح" هو السيناريست او الكاتب او المخرج، اما هي فلا تتحمل اي مسؤولية. لطالما كان هناك نوعية افلام لا يحصل توافق حولها وتحديداً الافلام التي تكون خارج الإطار الاجتماعي المتعارف عليه والمتفق عليه بنسبة كبيرة".

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