ريهانا تحصد 4 جوائز في حفل iHeartRadio

استطاعت النجمة العالمية Rihanna الفوز بـ4 جوائز من أصل 5 ترشّحت لها خلال حفل توزيع جوائز iHeartRadio في لوس أنجلوس.

وفازت النجمة بجائزة فنانة العام، وأغنية العام عن أغنيتها "Stay"، وأفضل أغنية "Hip Hop/R&B" لهذا العام عن أغنية "Pour It Up"، وأفضل جمهور مدافع عن الفنان.

لكن حصول Rihanna على هذه الجوائز لم يكن الأمر الوحيد الذي ميّزها خلال الحفل، بل كانت الإطلالة الجريئة للنجمة الحاصلةعلى لقب رسمي كأيقونة الموضة لهذا العام من مجلس مصممي الأزياء في الولايات المتحدة "CFDA"، إذ حضرت النجمة مرتدية فستاناً شفافاً و"لوك" شعرها مستوحى من شخصية Orange في فيلم The New Black، كما وضعت أحمر شفاه باللون الأخضر.

وقد حضر الكثير من أهمّ نجوم العالم هذا الحفل، مثل النجمة Jenifer Lopez، التي حرصت على التقاط بعض الصور مع Rihanna، و Selena Gomez، إضافة إلى Pitbull و Jared Leto.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء النجوم الفائزين في الحفل:

فنانة العام: Rihanna

أفضل أغنية من فئة موسيقى الريف: Blake Shelton عن أغنية "Boys Round Here"

أغنية العام: Rihanna عن أغنية "Stay"

أفضل فنانة جديدة: Lorde

أفضل جمهور مدافع: Rihanna Navy

أفضل تعاون: "Timber" لـ Pitbull وKe$ha

أفضل أغنية Hip-Hop/ R&B: Rihanna عن أغنية "Pour It Up"

أفضل أغنية Electronic dance music: Avicii عن أغنية "Wake Me Up"

أفضل أغنية Alt Rock لهذا العام: "Demons" لـImagine Dragons

أفضل كلمات: أغنية "Wrecking Ball" للنجمة Miley Cyrus

أفضل مبتكر: Pharrell Williams

أفضل مؤثرة شابة: Ariana Grande

جائزة إنستغرام: Austin Mahone

