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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في شرق أوكرانيا

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بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في شرق أوكرانيا بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في شرق أوكرانيا

وليم هيج وزير الخارجية البريطاني

أعربت البريطانية، اليوم ، عن قلقها إزاء تقارير التصعيد والأعمال التي وصفتها بالاستفزازية من جانب المجموعات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

 
> وقال وليم هيج ،وزير الخارجية البريطاني ـ قبل زيارته إلي أوكرانيا ـ ” أشعر بقلق كبير من تقارير عن أنشطة الانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ، بما في ذلك احتجاز الرهائن ، وتخويف وسائل الاعلام وإطلاق النار وإسقاط مروحيات عسكرية أوكرانية صباح اليوم”.

 
> وأضاف قائلاً ” ليس هناك أي شك بأن هذه الحوادث، التي ترتكبها جماعات مدربة تدريبا جيدا باستخدام تكنولوجيا عسكرية متطورة، تهدف الى اثارة مزيد من عدم الاستقرار ، وهذه الاستفزازات تدمر كل الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر، وتمثل تهديدا خطيرا للبلاد”.
> وقال “إن أوكرانيا أظهرت ضبط نفس مثير للإعجاب منذ بداية هذه الأزمة ، في مواجهة الاستفزاز الشديد ، وأري أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم جميع الأطراف ، بما في ذلك الاتحاد الروسي ، بالالتزامات التي قطعها في جنيف في 17 ابريل”.
> ودعا هيج، السلطات الروسية إلى العمل على الحد من التوترات ودعوة الجماعات الانفصالية إلى إلقاء أسلحتها ، وقال ” سأزور أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا الأسبوع المقبل لإظهار التزام بريطانيا الراسخ بدعم هذه البلدان في المسار الذي اختاروه لمستقبل أكثر استقرارا وديمقراطية وازدهارا”.

 

أ ش أ

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