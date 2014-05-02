محافظ القاهرة:لدينا خطة للقضاء على العشوائيات بما فيها سكان المقابر

صرح الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بأن المحافظة لديها خطة واضحة للقضاء على العشوائيات فى نطاق محافظة القاهرة بما فى ذلك عشوائيات المقابر .

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تحتاج إلى 42 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وأنه قد تم الانتهاء من 16 ألف منها، وجار تنفيذ 9500 وحدة فى الوقت الحالى، وقد تم وضع حجر الأساس للمجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر (5300 وحده سكنية)، وللمجموعة الثانية أول أمس (4110 وحدات سكنية).

وأضاف المحافظ أن المتبقى تنفيذه حوالى 19 ألف وحدة سكنية جار العمل على إدراجها فى خطة العامين القادمين، وأن ما ينفق حالياً على مشروع تطوير العشوائيات خلال هذا العام فقط يبلغ مليار جنيه فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يمثل مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة التى تشوه وجه القاهرة .

وقال: أما ما ورد على لسان حملة مين بيحب مصر من أن المحافظة ليست لديها أراضى لسكان القبور، فهو قول مغلوط وحقيقته أن الحملة طلبت أراضى شاسعة لتنفيذ مشروع بعينه يتضمن إنشاء كارفانات مؤقتة من دور واحد لسكان القبور، وهو الأمر الذى يحتاج حال تنفيذه إلى أراضى شاسعة دون عائد اقتصادى، حيث من الأفضل بناء مساكن من أرضى وخمسة أدوار، وبالتالى تخفيف المساحة المطلوبة إلى 15% من المساحة التى يتطلبها المشروع حال تنفيذ الفكرة التى طرحتها الحملة، والتى لا تخرج عن كونها فكرة أولية تفتقر الدراسات التخطيطية والاقتصادية المطلوبة.