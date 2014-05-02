أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة

Google+ Print
تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط العاصمة عددا من الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة جميع إدارات الحى وشرطة المرافق لتنفيذ إزالات لمجموعة من المخالفات البنائية بقسمى الجمالية والدرب الأحمر، ورفع كافة التعديات بالأماكن الأثرية بالمنطقة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بتكثيف حملات إزالة كافة مخالفات البناء بالقاهرة والتصدى بحسم للتعديات على المناطق الأثرية والتراثية ورفع جميع الإشغالات بمحيط منطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبالا سياحيا ملحوظا بقلب القاهرة.

وأكد اللواء صلاح عبد المعز، رئيس حى وسط - فى تصريحاته اليوم الجمعة - أن الحملات استمرت على مدار أيام وأسفرت عن إزالة مخالفة بنائية مثلت تعديا صارخا على حرم أثر مسجد محب الدين أبو الطيب، مؤكدا نجاح الحملة فى تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للآثار، حيث تم رفع التعديات على سور القاهرة الأثرى وإزالة المخالفات والإشغالات بمحيط أثر "زوجة السلطان أينال" والكائن بحارة الرباط المتفرع من شارع الشعرانى الجوانى بالجمالية.

ووجه المحافظ، رئيس الحى والأجهزة المعاونة باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات بتلك المناطق ذات الطابع الأثرى المهم؛ منعا لعودة تلك المخالفات والتعديات على الآثار الإسلامية والتاريخية.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365