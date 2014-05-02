تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بالقاهرة

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط العاصمة عددا من الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة جميع إدارات الحى وشرطة المرافق لتنفيذ إزالات لمجموعة من المخالفات البنائية بقسمى الجمالية والدرب الأحمر، ورفع كافة التعديات بالأماكن الأثرية بالمنطقة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بتكثيف حملات إزالة كافة مخالفات البناء بالقاهرة والتصدى بحسم للتعديات على المناطق الأثرية والتراثية ورفع جميع الإشغالات بمحيط منطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبالا سياحيا ملحوظا بقلب القاهرة.

وأكد اللواء صلاح عبد المعز، رئيس حى وسط - فى تصريحاته اليوم الجمعة - أن الحملات استمرت على مدار أيام وأسفرت عن إزالة مخالفة بنائية مثلت تعديا صارخا على حرم أثر مسجد محب الدين أبو الطيب، مؤكدا نجاح الحملة فى تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للآثار، حيث تم رفع التعديات على سور القاهرة الأثرى وإزالة المخالفات والإشغالات بمحيط أثر "زوجة السلطان أينال" والكائن بحارة الرباط المتفرع من شارع الشعرانى الجوانى بالجمالية.

ووجه المحافظ، رئيس الحى والأجهزة المعاونة باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات بتلك المناطق ذات الطابع الأثرى المهم؛ منعا لعودة تلك المخالفات والتعديات على الآثار الإسلامية والتاريخية.

>