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محافظ القاهرة ينعى شهيدى تفجيرات مصر الجديدة وسيناء

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محافظ القاهرة ينعى شهيدى تفجيرات مصر الجديدة وسيناء محافظ القاهرة ينعى شهيدى تفجيرات مصر الجديدة وسيناء

نعى الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، فى بيان له اليوم الجمعة، شهيد مديرية أمن القاهرة فى حادث التفجير فى نطاق حى الجديدة، راجياً المولى عز وجل أن يشمله برحمته، وأن ينزل على أهله وأحبائه وزملائه فى مديرية آمن القاهرة جميل الصبر والسلوان .

كما نعى المحافظ شهيد القوات المسلحة، والذى استشهد صباح اليوم فى سيناء، وهو يقوم بواجبه المقدس للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتمنى المحافظ للمصابين فى الحادثين الشفاء العاجل بأذن الله .

وأضاف المحافظ أن هذه الأحداث لن تزيد أبناء الوطن وفى مقدمتهم رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على المضى قدماً فى حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره.

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