محافظ القاهرة ينعى شهيدى تفجيرات مصر الجديدة وسيناء

نعى الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، فى بيان له اليوم الجمعة، شهيد مديرية أمن القاهرة فى حادث التفجير فى نطاق حى مصر الجديدة، راجياً المولى عز وجل أن يشمله برحمته، وأن ينزل على أهله وأحبائه وزملائه فى مديرية آمن القاهرة جميل الصبر والسلوان .

كما نعى المحافظ شهيد القوات المسلحة، والذى استشهد صباح اليوم فى سيناء، وهو يقوم بواجبه المقدس للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتمنى المحافظ للمصابين فى الحادثين الشفاء العاجل بأذن الله .

وأضاف المحافظ أن هذه الأحداث لن تزيد أبناء الوطن وفى مقدمتهم رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على المضى قدماً فى حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره.

موضوعات متعلقة:

اشتباكات بين عناصر الإخوان وأهالى شارع المشروع بـ"عين شمس"

الجيش يدفع بمدرعتين لتأمين محيط منطقة الطالبية بعد اشتباكات الإخوان

أهالى بالهرم يسلمون الأمن أجنبيين بعد اشتباكات مع عناصر الإخوان

تواصل الاشتباكات بين الأمن وطلاب"إخوان الأزهر".. وقوات تعتلى المنازل

اشتباكات بين الشرطة ومسيرة الإخوان بالفيوم

اشتباكات عنيفة بالخرطوش بين الأمن وعناصر الإخوان بالمهندسين

اشتباكات بين الأهالى والإخوان فى 3 مناطق بالإسكندرية.. والأمن يتدخل

اشتباكات بين عناصر الإخوان وقوات الأمن بالهرم

انفجار عبوة ناسفة أمام محكمة مصر الجديدة وأنباء عن استشهاد شرطى

مصدر أمنى: استشهاد شرطيين وبتر قدم ضابط في انفجار محكمة مصر الجديدة

انتقال خبراء المفرقعات لموقع انفجار عبوة ناسفة أمام محكمة مصر الجديدة