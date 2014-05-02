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اليوم السابع: الإرهابية تصل مرحلة اليأس.. والحصيلة شهيدان و11مصابا

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تحت عنوان "يوم الانتحاريين" تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر، غدا السبت، تفاصيل 3 عمليات إرهابية شهدتها محافظة جنوب سيناء، وحى الجديدة بالقاهرة، مما أسفر عن استشهاد 2 من الشرطة وإصابة 12 آخرين.

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