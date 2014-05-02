محافظ القاهرة ينعى شهيدي حادث تفجير مصر الجديدة وكمين الطور

نعى الدكتور جلال مصطفى سعيد، شهيد مديرية أمن القاهرة ،فى حادث التفجير فى نطاق حى مصر الجديدة ،راجياً المولى عز وجل أن يشمله برحمته وأن ينزل على أهله وأحبائه وزملائه فى مديرية الأمن جميل الصبر والسلوان.

> كما نعى المحافظ – فى بيان له اليوم الجمعة – شهيد القوات المسلحة والذي استشهد صباح اليوم فى سيناء وهو يقوم بواجبه للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتمنى المحافظ للمصابين فى الحادثين الشفاء العاجل .

> وأضاف المحافظ ،قائلاً “أن هذه الأحداث لن تزيد أبناء الوطن وفى مقدمتهم رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على المضي قدماً فى حماية الوطن والحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره” .

أ ش أ