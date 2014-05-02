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الطقس في الإمارات غداً

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الطقس في الإمارات غداً الطقس في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد يتخللها سقوط بعض الامطار مع المساء والليل خاصة على المناطق الداخلية الغربية وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ظهرا على البحر مثيرة للغبار والأتربة أحيانا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية.

الرياح ..  جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل  تصبح / شمالية غربية / 16 - 32 كم/ساعة خلال النهار على اليابسة وتكون شمالية غربية 16-32 كم/ساعة على البحر تصل الى 50كم/ساعة مع المساء والليل.

 البحر .. متوسط .. يضطرب خلال المساء والليل .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى ثلاثة اقدام قرب الساحل ومن اثنين الى اربعة أقدام بالعمق يرتفع الى ستة وسبعة أقدام .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة التاسعة و 43 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و خمس دقائق مساء .

لمعرفة درجات الحرارة  ونسب الرطوبة اضغط هنا
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