راكيتيتش: الكلمات تعجز عن وصف مشاعرنا

فالنسيا،(إفي): أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية الإسباني اليوم أن "الكلمات تعجز" عن وصف مشاعر اللاعبين، بعد التأهل إلى نهائي دوري أوروبا لكرة القدم بالهدف القاتل الذي سجله زميله الكاميروني ستيفان مبيا في مرمى فالنسيا، رغم خسارته بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وقال راكتيتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة "تعجز الكلمات عن وصف مشاعرنا. لقد كان أمرا مبهرا. نعمل بشكل يومي، ونستحق التأهل نحن والجماهير".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح إشبيلية بهدفين نظيفين.

وأوضح "كدنا نفقد الأمل في التأهل للنهائي بعد الهدف الثالث لفالنسيا. لكن هدف مبيا كان مبهرا. الجميع يستحق تماثيل.. ليس هناك حاجة للحديث عن بنفيكا (منافسه في النهائي) فلنستمتع بيومنا هنا، وعندما يحين الوقت، نود الفوز بالنهائي".

من جانبه علق حارس اشبيلية، البرتغالي بيتو "الحقيقة هو أن التمسك بالأمل هام للغاية. لابد من التمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة. خوض مباراة النهائي أمام فريق برتغالي هو شرف لي".