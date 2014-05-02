مدرب فالنسيا بعد الخروج: أثبتنا أننا نستحق النهائي

فالنسيا،(إفي): أكد مدرب فالنسيا الإسباني، خوان أنطونيو بيتسي، عقب خروج فريقه من نصف نهائي بطولة دوري أوروبا لكرة القدم أمام فالنسيا، أن فريقه أثبت، دون التقليل من المنافس، بجدارته للتأهل للنهائي.

وكان فريق "الخفافيش" الأقرب للتأهل بالفعل لنهائي تورين يوم 14 مايو المقبل أمام بنفيكا البرتغالي، حيث كان متقدما بثلاثية نظيفة حتى جائت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل إشبيلية الهدف القاتل ويتأهل بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

وقال بيتسي "أنا على يقين بأننا سنحقق أشياء جيدة من خلال هذا الطريق" مشيرا إلى أنه رغم الحزن العميق الذي يخيم على اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير، إلا أن يشعر بفخر شديد لتمثيله ناديا مثل فالنسيا.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "اللاعبون قدموا أرواحهم في المباراة، وهم حاليا في حالة سيئة للغاية بسبب ضياع مجهودهم. أتمنى أن نرسم السعادة قريبا على وجوه الجماهير التي وقفت خلفنا".

وأضاف أن الهدف الأساسي حاليا هو التأهب لخوض المباريات الثلاثة المتبقية من الليجا بشكل قوي، أقربها يوم الأحد أمام ريال مدريد "أرى أنه من الأفضل التركيز بدءا من الآن في المباريات الثلاثة المتبقية، لازال هناك وقتا للتحدث عن أهدافنا بخصوص الموسم المقبل".

وشدد "يجب أن نستعد بسرعة كبيرة لمباراة الأحد كي نخوضها بكل قوة".