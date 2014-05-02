حارس فالنسيا: عشنا الوجه القبيح لكرة القدم

فالنسيا، (إفي): قال حارس مرمى فالنسيا الإسباني، دييجو ألفيس، عقب توديع بطولة دوري أوروبا من نصف النهائي الليلة أمام إشبيلية، إن فريقه "جاء الدور عليه ليعيش الوجه القبيح لكرة القدم".

وكان فريق "الخفافيش" الأقرب للتأهل بالفعل لنهائي تورين يوم 14 مايو المقبل أمام بنفيكا البرتغالي، حيث كان متقدما بثلاثية نظيفة حتى جائت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل إشبيلية الهدف القاتل ويتأهل بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

وصرح الحارس البرازيلي "هذا يوم لن يتكرر في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، لقد حان الدور علينا فيه لنرى الوجه القبيح لكرة القدم. الفريق حزين للغاية، إنها ضربة قاسية، كنا الأقرب للنهائي".

وأشار ألفيس إلى أن إشبيلية لم تلح له فرص طوال المباراة إلا واحدة خطيرة، ولكنه رغم ذلك هنأ المنافس على التأهل، مضيفا "علينا أن ننسى الأحزان وان نستعد لإنهاء الليجا بأفضل شكل".

وسيحل فالنسيا ضيفا على ريال مدريد الذي ينافس على اللقب مساء الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري المحلي، ويحتل "الخفافيش" المركز الثامن برصيد 45 نقطة.