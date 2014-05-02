جماهير بوكا جونيورز تطالب بالتجديد لريكيلمي

بوينوس آيرس،(إفي): اجتمع نحو خمسة آلاف من مشجعي نادي بوكا جونيورز في استاد (لا بومبونيرا) معقل الفريق الأرجنتيني العريق، من أجل مطالبة إدارة النادي بتجديد عقد نجم الفريق المخضرم خوان رومان ريكيلمي.

وينتهي عقد ريكيلمي بنهاية الموسم الحالي، وفي أكثر من مرة أعربت إدارة النادي عن تشككها في خطوة التجديد للاعب (35 عاما).

وهتفت الجماهير الخميس في الاستاد "ريكيلمي لن يرحل" و"ريكيلمي لبوكا، ولن يرحل عنه"، فيما وجهت هتافات نابية إلى رئيس النادي دانييل أنجليتشي.

وتم تنظيم اجتماع الجماهير في الملعب عبر الشبكات الاجتماعية.

وينطبق نفس الوضع على المدير الفني للفريق كارلوس بيانكي، الذي لم يتوصل لاتفاق بعد مع إدارة النادي حول استمراره، بعد عام ونصف العام دون ألقاب.