إبراهيموفيتش: سان جيرمان سيصبح الأعظم في العالم

باريس، (إفي): يرغب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سيلعب لموسمين آخرين في صفوف باريس سان جيرمان ويخطط للرحيل عن كرة القدم الأوروبية في سن الرابعة والثلاثين، في أن يتحول نادي العاصمة الفرنسية إلى "الفريق الأعظم في العالم".

وقال المهاجم لصحيفة (لو باريزيان) التي نظمت مقابلة تنشرها اليوم لعدة مشجعين معه "المشروع رائع، والمستقبل واعد".

وذكر إبراهيموفيتش، الذي مر عليه موسمان في صفوف (بي إس جي) المجدد بفضل أموال الرعاة، إنه كان واحدا من أوائل من ارتبطوا بالمشروع الجديد للنادي، الذي قد يتوج الأربعاء المقبل بلقبه الثاني على التوالي في الدوري الفرنسي والرابع في تاريخه.

وقال السويدي، الذي يلعب في فريق يضم قائد المنتخب البرازيلي تياجو سيلفا وهداف أوروجواي إدينسون كافاني ومهاجم الأرجنتين إزيكيل لافيتزي "الوضع الآن تغير. من السهل جذب لاعبين كبار لأن النادي في مكانة مرتفعة".

ويعتبر السويدي أن موسم باريس سان جيرمان كان "رائعا"، سواء "على المستوى الفردي أو الجماعي".

وعلق المهاجم الدولي على خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بالخسارة بهدفين نظيفين على ملعب تشيلسي الإنجليزي رغم الفوز ذهابا في باريس 3-1 ، بقوله "لدينا رغبة في نسيان الأمر".

وأشاد "إبرا" بالعمل الذي يقوم به لوران بلان المدير الفني للفريق، الذي "قام بعمل جيد جدا" كبديل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي انتقل في مطلع الموسم الحالي لتدريب ريال مدريد.

وقال اللاعب "أتمنى أن يبقى معنا. القدوم إلى هنا بعد أنشيلوتي كان ضغطا كبيرا. لقد تمكن سريعا من تطبيق فلسفته في اللعب".

وتجنب إبراهيموفيتش التعليق على العقوبات المحتملة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على النادي لعدم احترامه "قواعد اللعب المالي النظيف"، كما رفض التعليق على الصفقات المحتملة مثل البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي أو البرازيلي داني ألفيش ظهير برشلونة.