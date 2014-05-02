إبرا: لاعبي المفضل؟ رونالدو تاريخيا، وزلاتان في ' البلاي ستيشن '

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان عن لاعبه المفضل عبر التاريخ والذي اختاره أن يكون الظاهرة البرازيلية رونالدو، مع الإشارة لأسماء مثل بيليه، فان باستين ومارادونا.

وقال زلاتان في حواره لصحيفة (لو باريزيان): "لم يكن هناك قط من هو أكثر من رونالدو قوة ومثالية".

ولكن استدرك "الناس يتحدثون عن بيليه، لكنني لم أره وهو يلعب. وهناك مارادونا، لكنه كان أكثر شخصا يجعل الآخرين يلعبون. وبعد ذلك فان باستن. لكن لو كان علي ذكر اسم واحد سيكون رونالدو".

ولم يتمكن البرازيلي قط، مثله مثل إبراهيموفيتش، من الفوز بلقب دوري الأبطال، بحسب السويدي الذي قال إنه يعجب بأداء نفسه، حتى في ألعاب الفيديو.

وقال مازحا "أحاول تجنب أن أكون زلاتان لكن ذلك ليس سهلا. أحب اللعب بنفسي لأنه لا يمكن اللعب بشكل سيئ مع زلاتان".