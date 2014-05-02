أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبرا: لاعبي المفضل؟ رونالدو تاريخيا، وزلاتان في ' البلاي ستيشن '

Google+ Print
إبرا: لاعبي المفضل؟ رونالدو تاريخيا، وزلاتان في ' البلاي ستيشن ' إبرا: لاعبي المفضل؟ رونالدو تاريخيا، وزلاتان في ' البلاي ستيشن '

كشف زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان عن لاعبه المفضل عبر التاريخ والذي اختاره أن يكون الظاهرة البرازيلية رونالدو، مع الإشارة لأسماء مثل بيليه، فان باستين ومارادونا.

وقال زلاتان في حواره لصحيفة (لو باريزيان): "لم يكن هناك قط من هو أكثر من رونالدو قوة ومثالية".

ولكن استدرك "الناس يتحدثون عن بيليه، لكنني لم أره وهو يلعب. وهناك مارادونا، لكنه كان أكثر شخصا يجعل الآخرين يلعبون. وبعد ذلك فان باستن. لكن لو كان علي ذكر اسم واحد سيكون رونالدو".

ولم يتمكن البرازيلي قط، مثله مثل إبراهيموفيتش، من الفوز بلقب دوري الأبطال، بحسب السويدي الذي قال إنه يعجب بأداء نفسه، حتى في ألعاب الفيديو.

وقال مازحا "أحاول تجنب أن أكون زلاتان لكن ذلك ليس سهلا. أحب اللعب بنفسي لأنه لا يمكن اللعب بشكل سيئ مع زلاتان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع