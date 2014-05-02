نسخة خاصة من كوبا أمريكا في 2016 تجمع 16 منتخبا

ميامي، (إفي): تنظم بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بمناسبة مئويتها نسخة خاصة تجمع في 2016 بالولايات المتحدة، المنتخبات العشرة لاتحاد الكونميبول وستة من 41 اتحادا مقيدة في الكونكاكاف.

وأعلن جيفري ويب، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في ميامي الخميس "في 2016 ، سيجمع الكونكاكاف والكونميبول 16 فريقا في بطولة واحدة على أرض واحدة".

وتعهد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيوخينيو فيجيريدو بمشاركة أفضل لاعبي المنطقة، نظرا لتصميم الاتحادين على أن تقام البطولة الخاصة "في إطار جدول مباريات الفيفا".

ولم يستبعد فيجيريدو أن تقام في المستقبل نسخة أخرى خاصة تجمع منتخبات من اتحادي الكونكاكاف والكونميبول.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة الأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، خارج ملاعب أمريكا الجنوبية.

وأقيمت النسخة الماضية من كوبا أمريكا قبل ثلاث سنوات في الأرجنتين، فيما تستعد تشيلي حاليا لاستضافة النسخة المقبلة في 2015 ، والتي دعي للمشاركة فيها من خارج القارة منتخبا كوستاريكا واليابان.

ومن بين المنتخبات التي تأكدت مشاركتها في النسخة الخاصة، الفرق الوطنية للاتحادات العشرة التابعة للكونميبول، والمكسيك بطلة (الكأس الذهبية) لمنتخبات اتحاد الكونكاكاف ست مرات، فضلا عن الولايات المتحدة المضيفة وبطلة الكأس الذهبية عام 2013.

وستكون بقية مقاعد البطولة عن الكونكاكاف لأبطال الكاريبي وأمريكا الوسطى.

ويجب أن تقام النسخة الخاصة من كوبا أمريكا 2016 خلال الفترة من الثالث من يونيو/حزيران إلى 26 من نفس الشهر في خمس مدن سيتم إعلانها لاحقا. وبصفة مبدئية يتوقع أن تكون من بينها لوس أنجليس ونيوجيرسي وواشنطن وهيوستن.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة الأقدم على مستوى المنتخبات في 1916 بالأرجنتين، احتفالا بالذكرى المئوية لاستقلالها.