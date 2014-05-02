شيكابالا يدخل قائمة لشبونة للمواجهة المصرية في الدوري البرتغالي

أعلن ليوناردو خارديم المدير الفني لسبورتنج لشبونة عن قائمة فريقه والتي ضمت المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمواجهة ناسيونال ماديرا مساء السبت بالجولة 29 من الدوري البرتغالي على ملعب ماديرا.

وضمت القائمة 19 لاعبا من بينهم شيكابالا الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للشبونة، ويتوقع أن تكون انطلاقته الرسمية أمام ناسيونال.

فريق ناسيونال يضم الثنائي المصري صالح جمعة وعلي غزال.

فرص شيكابالا في المشاركة كبيرة، إذ حسم لشبونة موقعه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كوصيفا للدوري البرتغالي.

كما أن ناسيونال حسم تأهله للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس، وبالتالي المباراة لن تكون حاسمة لأي من الفريقين.

حفاوة إعلامية

هيأت عناوين الصحف البرتغالية خبر دخول شيكابالا للقائمة بشكل بالغ الأهمية.

فقد كتبت صحيفة (ريسنيسانس) "إنه وقت شيكابالا"، في حين كان شيكابالا هو الجزء الأكبر من عنوان صحيفة (أو جوجو) لقائمة المباراة.

وكان شيكابالا قد دخل قائمة لشبونة المبدأية، قبل أن يتم استبعاده قبل انطلاق اللقاء.

في حين أن مدربه أكد أن دور شيكابالا سيظهر مع لشبونة في الموسم المقبل بعد خضوعه لمرحلة الإعداد مع الفريق.