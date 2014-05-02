حبوب بريطانية تمنع الشعور بالجوع وتقلل الشهية

أصبح ابتكار أقراص ضد الجوع، أمرا واقعيا، بعد أن اكتشف العلماء طريقة لإنتاج عناصر خاصة تكبح الشهية، حيث تمكن علماء من إمبريال كوليدج لندن، من اكتشاف طريقة خاصة لإنتاج جزيئات تكبح الشهية.

هذا الاكتشاف، سيساعد في انتاج أقراص قادرة على كبح الشهية والتخلص من الوزن الزائد والبدانة، وستكون خير بديل للعمليات الجراحية التي تجرى حاليا للتخلص من البدانة.

أجرى العلماء اختبارات بمشاركة عدد من المتطوعين، وبينت نتائج متابعة ومراقبة وضعهم، أن الإنسان الذي يتناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، تفرز اليافها في الجهاز الهضمي خلات، التي استنادا اليها سيتم إنتاج أقراص كبح الشهية.

هذه القراص ستحمي الإنسان من الشعور بالجوع الذي عادة السبب في عدم مراعاة الحمية، والهدف من هذا الاكتشاف ليس فقط إنتاج الأقراص، بل هو دعوة لزيادة كمية الخضروات والفواكه التي يجب تناولها يوميا.