“المصري الديمقراطي” ينظم دورة تدريبية لمشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية



> اقام المعهد المصرى الديمقراطى اليوم بالتعاون مع جمعية مصر الخير تدريبا بعنوان

> ( مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ) وذلك فى اطار تعاون مشترك لاحدى فعاليات مبادرة ” مصر محتاجالك “للتثقيف السياسى” ، تناول التدريب مكانة المرأة ، اهتمامات المرأة وواجباتها ، كيف تصبح المرأة نافعة لنفسها و للمجتمع ، ما الذى يعود على المرأة من المشاركة السياسية ماهى العوائق التى تقف امام المرأة لتكون مشاركة سياسية فعالة ، وكيفية مواجهة تلك العوائق ، كما تناول التدريب شرح لعدد من المصطلحات السياسية والمجتمعية ، وصور المشاركة السياسية الفعالة ، قدمت التدريب أ.نيفين توفيق – المدربة بالمعهد المصرى الديمقراطى .

المعهد المصرى الديمقراطى هيئة بحثية سياسية مستقلة من عام 2009، اسسها مجموعة من الشباب المصرى المهتم بالعمل العام … الناشط سياسيا …المحب لوطنة مصر …المؤمن باهمية دور الشباب فى الاصلاح و التغيير و التطوير .

يهدف المعهد الى العمل على نشر قيم الديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان بين جماهير الشعب المصري، والتواصل بشكل مستمر مع الدول التي سبقتنا في مضمار الديمقراطية ونقل خبراتهم للمجتمع السياسي المصري، رفع الوعي السياسي العام وخاصة بين الشباب وخلق كوادر سياسية واجتماعية وفنية قادرة على قيادة التحول الديمقراطي في مصر، وجذب المواطنين المصريين من مختلف الفئات والانتمائات لمجال العمل العام، خلق قنوات تواصل بين الشباب المصري والدولة وخاصة بإستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي، ومتابعة وتقييم عملية التطور الديمقراطي في مصر .