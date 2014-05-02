تكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات بمنطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى وسط العاصمة عددا من الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة جميع إدارات الحي وشرطة المرافق لتنفيذ إزالات لمجموعة من المخالفات البنائية بقسمي الجمالية والدرب الأحمر ، ورفع كافة التعديات بالأماكن الآثرية بالمنطقة.

وجاء ذلك تنفيذاَ لتوجيهات الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بتكثيف حملات إزالة كافة مخالفات البناء بالقاهرة والتصدي بحسم للتعديات على المناطق الأثرية والتراثية ورفع جميع الإشغالات بمحيط منطقة القاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبالا سياحيا ملحوظا بقلب القاهرة .

وأكد اللواء صلاح عبد المعز رئيس حى وسط فى تصريحاته اليوم الجمعة أن الحملات استمرت على مدار أيام وأسفرت عن إزالة مخالفة بنائية مثلت تعديا صارخا على حرم أثر مسجد محب الدين أبو الطيب ..مؤكدا نجاح الحملة في تنفيذ عدد من القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للآثار ، حيث تم رفع التعديات على سور القاهرة الأثري وإزالة المخالفات والإشغالات بمحيط أثر “زوجة السلطان أينال” والكائن بحارة الرباط المتفرع من شارع الشعراني الجواني بالجمالية .

ووجه المحافظ ، رئيس الحي والأجهزة المعاونة باستمرار المتابعة وتكثيف الحملات بتلك المناطق ذات الطابع الأثرى الهام؛ منعاَ لعودة تلك المخالفات والتعديات على الآثار الإسلامية والتاريخية.

ا.ش.ا