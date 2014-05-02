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بالصور.. تشييع جنازة عريف الشرطة شهيد تفجير مصر الجديدة بمسقط رأسه بالقليوبية

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بالصور.. تشييع جنازة عريف الشرطة شهيد تفجير مصر الجديدة بمسقط رأسه بالقليوبية بالصور.. تشييع جنازة عريف الشرطة شهيد تفجير مصر الجديدة بمسقط رأسه بالقليوبية

شيعت جنازة شهيد الشرطة المتوفي في حادث تفجير الجديدة ، العريف عبدالله محمد، بمسقط رأسه بقرية ،شبرا شهاب، بمحافظة القليوبية ، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة، وقام أهالي القرية بتشييع الجثمان وسط هتافات ضد الإرهاب مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة.

يذكر أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة خلف كشك المرور،بميدان المحكمة بمصر الجديدة ، وذلك أسفل مكان جلوس الضابط والمجندين، وانفجرت العبوة الناسفة عقب تجمع المصابين بالحادث بجوار الكشك، وبعد انفجار القنبلة انهار حائط المبنى خلف الكشك من جراء قوة التفجير.

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