بعد غد.. إطلاق مسابقة الأفلام المصرية المستقلة بالهناجر

ينظم موسم الفنون المستقلة الثاني مسابقة الأفلام المصرية المستقلة خلال الفترة من الأحد 4 مايو إلى 8 مايو الجاري بقاعة سينما الهناجر .

وينافس في المسابقة هذا العام برئاسة شرفية للنجمة يسرا ، 29 فيلما تسجيليا وروائيا على أربع جوائز دعم يقدمها الموسم بقيمة 15 ألف جنيه لكل مخرج لدعم انتاج فيلمه القادم .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير الموسم بأنه من بين الأفلام المشاركة في المسابقة هذا الموسم الأفلام الأربعة الفائزة بجوائز دعم الانتاج عن الموسم السابق وهي “المدينة الفاضلة” لأحمد رشوان ، “وقت الضلمة ” لروماني سعد ، و”جاثوم” لحمدي حسن ، و”بعد حين” لأحمد صيام .

وتضم لجنة تحكيم الأفلام المخرج سعد هنداوي والسيناريست زينب عزيز والمؤلف الموسيقي تامر كروان .

وينظم موسم الفنون المستقلة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برئاسة السيناريست سيد فؤاد ويقام الموسم بدعم من قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الدكتور محمد أبو الخير.

ا.ش.ا