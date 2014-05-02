أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بعد غد.. إطلاق مسابقة الأفلام المصرية المستقلة بالهناجر

Google+ Print
بعد غد.. إطلاق مسابقة الأفلام المصرية المستقلة بالهناجر بعد غد.. إطلاق مسابقة الأفلام المصرية المستقلة بالهناجر

ينظم موسم الفنون المستقلة الثاني مسابقة الأفلام المصرية المستقلة خلال الفترة من الأحد 4 مايو إلى 8 مايو الجاري بقاعة سينما الهناجر .

وينافس في المسابقة هذا العام برئاسة شرفية للنجمة يسرا ، 29 فيلما تسجيليا وروائيا على أربع جوائز دعم يقدمها الموسم بقيمة 15 ألف جنيه لكل مخرج لدعم انتاج فيلمه القادم .

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير الموسم بأنه من بين الأفلام المشاركة في المسابقة هذا الموسم الأفلام الأربعة الفائزة بجوائز دعم الانتاج عن الموسم السابق وهي “المدينة الفاضلة” لأحمد رشوان ، “وقت الضلمة ” لروماني سعد ، و”جاثوم” لحمدي حسن ، و”بعد حين” لأحمد صيام .

وتضم لجنة تحكيم الأفلام المخرج سعد هنداوي والسيناريست زينب عزيز والمؤلف الموسيقي تامر كروان .

وينظم موسم الفنون المستقلة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برئاسة السيناريست سيد فؤاد ويقام الموسم بدعم من قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الدكتور محمد أبو الخير.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا