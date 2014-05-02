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سقوط قتيلان و4 مصابين في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية

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سقوط قتيلان و4 مصابين في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية سقوط قتيلان و4 مصابين في اشتباكات الأهالي والإخوان بالإسكندرية

اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية

ارتفع عدد ضحايا قتلي الاشتباكات التى دارت بين أهالي منطقة العجمي، وأعضاء تنظيم الإخوان إلي قتيلين، وأصيب 4 أخرون، فيما ارتفع عدد الذين تم ضبطهم من قوات الأمن إلي 27، من مؤيدي الرئيس المعزول.
> وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الاسكندرية ، إن قوات الأمن تمكنت من السيطرة علي الموقف عقب نشوب اشتباكات بين أعضاء تنظيم الاخوان، وأهالي منطقة العجمي، اسفرت عن مقتل كل من محمد عبد الله 18 سنه، بطلق ناري في الصدر، وحسام مجدي جابر، 21 سنه، بطلق ناري في البطن.
> أضاف العبد، أن قوات الأمن ألقت القبض علي 27 من مؤيدي الرئيس المعزول، بحيازتهم قنبلتين يدويتين، ومنشورات، وزجاجات مولوتوف.

أ ش أ

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