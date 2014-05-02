أخبار عاجلة

الأخبار - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية : الضرائب هي العمود الفقري لإيرادات الدولة -
الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين -
تعرف على مواعيد مقابلة المتقدمين لمسابقة عمال الأوقاف -
التعليم تعلن تعليمات رئاسة الوزراء بشأن امتحانات الثانوية العامة -
الرقابة الإدارية تكشف استعمال العنف بين أطفال إحدى دور الأيتام بالأقصر - صور -
انفراد إهدار شركة «المترو» لقطار مكيف -
بالصور- لحظة رومانسية على حلبة مصارعة بطلها "جون سينا" وصديقته -
الحكومة الألمانية: لا خطط لسن قانون للإسلام في ألمانيا -
بالمستندات.. دفاع المتهم بسرقة "الشيكولاتة" يقدم 5 دفوع قانونية لبراءة موكله -
مصدر أمني: ضبط موظف بوحدة مرور منشأة ناصر تعمده تعطيل التراخيص للحصول على رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلس أمناء مدينة السادات يقرر فصل 3 من أعضائه لانتمائهم لتنظيم الإخوان

Google+ Print
مجلس أمناء مدينة السادات يقرر فصل 3 من أعضائه لانتمائهم لتنظيم الإخوان مجلس أمناء مدينة السادات يقرر فصل 3 من أعضائه لانتمائهم لتنظيم الإخوان

قرر مجلس أمناء مدينة السادات بالمنوفية فصل ثلاثة أعضاء من المنتمين لجماعة الإخوان وإستبدالهم بثلاثة أشخاص آخرين بينهم عضو بالحزب الوطنى المنحل وذلك بعد تغيب اعضاء الإخوان عن المجلس ثلاث جلسات متتالية.

وأكد رئيس جهاز مدينة السادات أن لائحة المجلس تتيح فصل الاعضاء فى حالة تغيبهم عن ثلاث جلسات متتالية بدون ابداء أسباب وفتح باب الترشيح لأعضاء جدد حيث تم إستبعاد كل من الدكتور سامى فراج ومحمود عبد اللطيف و أسامة جودة.. وإختيار ثلاثة آخرين على رأسهم المهندسن أحمد شاهين نائب أمين تنظيم الحزب الوطنى بالسادات سابقا و محمد حلمى هلال و بينيامين جورج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا