مجلس أمناء مدينة السادات يقرر فصل 3 من أعضائه لانتمائهم لتنظيم الإخوان

قرر مجلس أمناء مدينة السادات بالمنوفية فصل ثلاثة أعضاء من المنتمين لجماعة الإخوان وإستبدالهم بثلاثة أشخاص آخرين بينهم عضو بالحزب الوطنى المنحل وذلك بعد تغيب اعضاء الإخوان عن المجلس ثلاث جلسات متتالية.

وأكد رئيس جهاز مدينة السادات أن لائحة المجلس تتيح فصل الاعضاء فى حالة تغيبهم عن ثلاث جلسات متتالية بدون ابداء أسباب وفتح باب الترشيح لأعضاء جدد حيث تم إستبعاد كل من الدكتور سامى فراج ومحمود عبد اللطيف و أسامة جودة.. وإختيار ثلاثة آخرين على رأسهم المهندسن أحمد شاهين نائب أمين تنظيم الحزب الوطنى بالسادات سابقا و محمد حلمى هلال و بينيامين جورج .