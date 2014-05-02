فريق الدوري - إكرامي يختار فريق أهلاوي بالكامل مع تعديل تكتيكي

يعرض FilGoal.com اختيارات شريف إكرامي حارس الأهلي لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات حارس الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

وتشمل الترشيحات "قائمة أفضل 11 لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب صاعد بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب أجنبي بالدوري الممتاز ــ أفضل مدير فني وأفضل فريق بالدوري الممتاز ــ أفضل لاعب مصري محترف بالخارج".

والمثير أن التشكيل الذي اختاره شريف إكرامي كان هو تشكيل فريق الأهلي بالكامل مع تعديلات تكتيكية إذ دفع بأحمد فتحي في خط الوسط ورامي ربيعة كظهير أيمن.