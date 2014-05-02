“الحركة الوطنية”: بعض القوى تدعي المدنية وتسعى لإعادة الجماعه الإرهابية للمشهد



> انتقد مرواالذين يرفعون شعارات التسامح و التصالح و التعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية والذين يعتبرونهم تيارا سياسيا و ليس تيارا ارهابيا عدوا للوطن و المجتمع ، رغم استمرارهم فى مهاجمة الوطن وأفرادة وقواته المسلحة.

> واشار يونوس إلى أن البعض يحاول فرض جماعة الإخوان على المصريين وعودتهم للحياة السياسية مرة أخرى من خلال التوصل للتوافق والمصالحة التى لن تخدم الوطن بل ربما ستخدم مصالهم والتى تشابكت مع هذا التيار منذ اندلاع ثورة يناير.

> وأكد يونس على أن هذه التيارات المدعية المدنية و الوطنية أصبحت شديدة الخطورة لأنها باتت تمثل المظلة السياسية لاعمال العنف و القتل و الارهاب تحت مظلة التعبير عن الراي التي يدعونها و هى نفس النغمة التي يفضلها الغرب الحليف الاستراتيجي للجماعة الارهابية المسلحة.

> وأشاد يونس بكل جندي مصري و رجل شرطة يدافع عن الوطن بدمائه و يبذلها رخيصة من اجل بقاء مصر و يأبى بنفسه أن يكون يوما احد المتواطئين بالراي او بالكلمة مثل بعض رموز التيار المدني الموالي للارهاب.