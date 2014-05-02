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سالفيو : بنفيكا يسعى للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم

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سالفيو : بنفيكا يسعى للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم سالفيو : بنفيكا يسعى للفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم

أعرب ادواردو سالفيو نجم نادى بنفيكا البرتغالى عن أمله في أن يفوزمع الفريق بأربعة ألقاب هذا الموسم ، وذلك بعد الصعود لنهائي الدوري الأوروبي على حساب يوفينتوس الإيطالى الليلة الماضية .

كان الفريق البرتغالى قد تعادل سلبيا مع السيدة العجوز على استاد يوفينتوس فى تورينو ليصعد للمباراة النهائية للبطولة الأوروبية التى يستضيفها نفس الملعب بعد أسبوعين من الآن بعد سابق فوزه فى لقاء الذهاب على ملعبه الأسبوع الماضي 2/1 .
> وقال سالفيو فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الاوروبى لكرة القدم /يويفا/ “هذه هى الجائزة مقابل تضحياتنا ، وعملنا الدئوب منذ فترة طويلة ” .

وأضاف قائلا ” لقد فعلنا كل شئ كما ينبغى ، والآن نحن فى النهائى ولكن فزنا أيضا بالدورى وصعدنا لنهائي الكأس ونهائي كأس أندية الدوري في البرتغال ، وبالتالى يمكننا أن نفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم ..ونحن سعداء للغاية لأننا سنخوض ثلاث مباريات نهائية على ثلاثة ألقاب أخرى بعد الفوز بالدوري ” .

ا.ش.ا

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