اقبال متوسط بإنتخابات جولة الاعادة لاختيار نقيب مهندسي المنوفية

شهدت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، معركة كبرى بين مرشحى مقعد النقيب المهندس وفيق عزت مدير مديرية المساحة والدكتور شبل ضحا واللذان يتنافسان على مقعد النقيب بعد اعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى والتى تقدم فيها الثانى عن الأول بعدد من الاصوات بينما لم يكتمل النصب القانونى 50 +1 للفوز فى الانتخابات .

وأكد المستشار عبد المنعم فرحات “رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بالمنوفية ” : ان العمل فى اللجان بدأ من الساعة التاسعة صباحا ومستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة وان عدد اللجان اثنين فقط .

وأضاف فرحات : ان الاقبال جيد للغاية والتصويت مستمر فى اللجنتين ولا توجد اى مخالفات او شكاوى ومستمرين حتى السادسة مساءا .