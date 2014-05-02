“النور” يطالب أجهزة الدولة بكشف ممولي ومخططي العمليات الإرهابية

استنكر الأمين العام لحزب النور المهندس جلال مرة، ما حدث اليوم الجمعة من تفجيرات استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة بجنوب سيناء ومصر الجديدة، وراح ضحيتها مجند وعريف وأصيب 12 آخرون، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وسائلا الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وطالب مرة -في بيان أصدره الحزب- أجهزة الدولة المعنية بأن تقوم بدورها؛ لكشف حلقات الغدر والخيانة من الممولين والمحرضين والمخططين والمنفذين للعمليات الإرهابية، وسرعة تقديمهم للعدالة وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه العمل ضد مصر وشعبها، مؤكدا أن هذه التفجيرات موجهة للبنية الأساسية للدولة المصرية؛ لمحاولة وقف مسيرة استكمال دولة المؤسسات حتى نفتح الباب للتقدم والبناء والاستقرار.

وأشار إلى أن تلك الأيادي الموجهة ما زالت تتحرك ضد مصر وشعبها، إلا أن الشعب المصري جميعا يقف متكاتفا بشتى فصائله مع مؤسساته القائمة، وسيقف بقوة وحزم أمام تلك المخططات الغادرة الخائنة.

ا.ش.ا