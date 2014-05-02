استوحي من اكسسوارات النجمات ليوم العطلة

للاكسسوارات دور أساسيّ في إعطاء إطلالاتنا الأناقة المطلوبة والتميّز. ومن دون الاكسسوار المناسب ستبدو الفساتين أو الملابس، مهما كانت جميلة، غير مكتملة المظهر. لذلك، عليك دائماً أن تكملي إطلالاتك بالمجوهرات: عقود، وأساور، وخواتم وأقراط، حتى تحصلي على الإطلالة المثالية. وبإمكانك أن تستوحي تلك الإطلالة من نجماتك المفضّلات اللواتي يحرصن دائماً على متابعة آخر صيحات الموضة، واختيار أجمل الاكسسوارات وأكثرها تميّزاً.

حتى تستوحي من اكسسوارات نجمتك المفضّلة، عليك في البداية أن تتعرّفي إلى أسلوبك الخاصّ، أي ما تحبّين وما تفضّلين، وإن كنت من محبّذات الاكسسوارات الكبيرة أو الناعمة والصغيرة، أو إن كنت تعشقين الغرابة والتصميمات الخارجة عن المألوف أو أنّ أسلوبك كلاسيكي وهادئ. وبناءً على ذلك، ينبغي لك أن تختاري النجمة التي تمتلك ذوقاً قريباً من ذوقك في الموضة.

إن كنت من محبّات الإطلالات الكلاسيكيّة والناعمة، فعليك أن تستوحي من نانسي عجرم، يارا، إليسا، بالإضافة إلى: Kylie Minogue، Lupita Nyong’o، وKate Upton، فهن من اللواتي يخترن الاكسسوارات الناعمة والأنيقة وذات التصاميم البسيطة، لكن المتميّزة في ذات الوقت، واللواتي نادراً ما نراهن يرتدين التصاميم المجنونة، فيما يكتفين إمّا بحلق صغيرة، أو عقد ناعم، أو سوار مرصّع بالألماس أو بالأحجار أو بتصميم فريد.

أمّا إن كنت تفضّلين التصميمات الجريئة، فهيفا وهبي، وميريم فارس، ومايا دياب، وكذلك Rihanna، وNicki Minaj، هنّ مَن تبحثين عنهنّ، حيث الاكسسوارات المتطرفة والغريبة تلعب دوراً أساسيّاً في إطلالاتهنّ، ودائماً ما يخترن منها ذوات الأحجام الكبيرة، والملوّنة، أو أعداداً كبيرة منها في نفس الإطلالة. بالتأكيد، لا بدّ لتصميمها من أن يكون فريداً ومعاصراً جداً، إذ نراهنّ يضعن العديد من الخواتم، أو يرتدين أعداداً كبيرة من الأساور بألوان وأشكال مختلفة، أو العقود الكبيرة والظاهرة.

كلا الأسلوبين مميّز وجميل. وبرأيي أنّ لكلّ منهما وقته الخاصّ. فإن كان لديك مناسبة رسميّة كحفل عرس أو احتفال كبير، فلا تتردّدي في اختيار الاكسسورات الناعمة والأنيقة؛ أمّا إن كنت برفقة صديقاتك أو تمرحين في حفل صاخب، فلا بأس من اختيار الاكسسورات الكبيرة والغريبة.

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