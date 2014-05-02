Chopard تقدّم الجوائز في مهرجان "كان"

كشريك رسميّ في مهرجان كان السينمائيّ، أظهرت دار Chopard التزامها وارتباطها بالفن السابع من خلال ابتكار جائزة سنوية في عام 2001 من أجل تقديمها للمواهب الشابة الصاعدة. وتدخل الجائزة ضمن فعاليات المهرجان، حيث تُمنح لممثل أو ممثلة من الذين يتمتّعون بميزة الإبداع. وفي هذا العام، ستكون الجائزة من نصيب Adèle Exarchopoulos وLogan Lerman، اللذين سيستلمانها في الخامس عشر من شهر أيار الجاري من رابحة جائزة الأوسكار لهذا العام، النجمة Cate Blanchett، في حفلٍ سيُقام في فندق Martinez، ويحضره ألمع نجوم السينما والفنّ.