مصدر: منفذو تفجيرا جنوب سيناء من أهالي المحافظة.. ويعتنقون الفكر التكفيري

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إحباط محاولة التفجيرين الارهابين بطور سيناء دليل على نجاح المنظومة الأمنية بالمحافظة، مؤكداً أن الإرهاب لن ينجح في اختراقها.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ برفقته مدير اللواء محمود الحفناوي، مدير أمن جنوب سيناء، للمصابين في حادثي التفجير من افراد الشرطة وركاب الاتوبيس الذى فجر في الحادث الثاني.

وقام فودة بتقديم إعانات هدايا مادية للمصابين وقال لهم “اننا جميعا من المجند للمحافظ شهداء وفداء للوطن ضد الارهاب وانتم ابطال تدافعون عن الوطن ضد الارهاب” .

وقال مصدر أمنى إن العبوات الناسفة التي استخدمها الإرهابين فى الحادثين جمعت من مخلفات الحروب حيث أنه تم العثور على سيارة بالقرب من موقع التفجير الثانى به أسلحة من مخلفات الحروب.

وأشار المصدر إلى أن الانتحاريين من أهالي وسط سيناء وينتمون لجماعات تكفيرية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً التعرف على شخصية الانتحارى الذى فجر كمين طور سيناء .