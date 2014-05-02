العشرات يتوافدون على شارع «محمد محمود» لإحياء ذكرى «العباسية»

توافد العشرات من النشطاء السياسيين على شارع محمد محمود لإحياء ذكرى اشتباكات ميدان العباسية بين القوات المسلحة والحركات السياسية والدينية والتي راح ضحيتها عدد من النشطاء ووقعت العشرات من الإصابات .

وكانت أحداث العباسية هي أعمال عنف جرت يوم 2 مايو 2012 في منطقة العباسية، وقع فيها أكثر من 11 قتيلًا وعشرات الجرحى من طرف المتظاهرين، ومجند بالقوات المسلحة، بحسب مصادر أمنية وطبية، وقد جرت اشتباكات في ميدان العباسية بين معتصمين و«مسلحين مجهولين»، حيث هاجم المسلحون المعتصمين، الذين كانوا معتصمين بالقرب من مقر وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء مادة تحصن لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن. وقد تدخّل الجيش المصري بعدد من حاملات الجنود المدرعة لوقف الاشتباكات، معلنًا أنّه لن يفضّ الاعتصام.