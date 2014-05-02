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مميش: عبور 59 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولات 3.1 مليون طن

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مميش: عبور 59 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولات 3.1 مليون طن مميش: عبور 59 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولات 3.1 مليون طن

قناة السويس- ارشيفية

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة في القناة قد سجلت الجمعة عبور 59 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 3.1 مليون طن، وأكبر سفينة من الشمال سفينة الحاويات السنغافورية العملاقة MOL QUARTZ وحمولتها 159 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى سنغافورة، بينما كانت أكبر سفينة من الجنوب سفينة الحاويات البنمية الضخمة MSC BETTINA وحمولتها 156 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا.

وأكد الفريق مميش على أن إدارة هيئة قناة السويس وجموع العاملين الشرفاء بالهيئة وشركاتها يعاهدون الله والوطن على مواصلة العمل ليل نهار لتظل قناة السويس الرافد الرئيسي للنقد الأجنبي وداعمًا لاقتصادنا القومي وشريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.

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