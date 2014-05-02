«6 إبريل الديمقراطية» لجبهة أحمد ماهر: «لكم دينكم ولنا دين»

أوضح شريف الروبي، أحد قيادات شباب 6 إبريل ” الجبهة الديمقراطية ” أن الحركة لم ولن تنسق مع جبهة “احمد ماهر” ، قائلًا ” إلى كل الإبريليين داخليا وخارجيا ، إن كانوا إبريل ماهر أو إبريل الجبهة ، كل ما يحدث الأن من يوم 6 إبريل حتى الأن هو تنسيق في شغل متفقين عليه فقط” .

وأكد الروبي خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) “لا توجد أي نية للإندماج كحركة وحداة مرة تانية و إننا لدينا حركتنا وأعضائنا ومكتبنا السياسي والإدارى الخاص بنا والذي نفخر به ، أنتم لديكم أعضائكم ومكتبكم السياسي والتي تفخرون بيه أيضا ، ولا غضاضة في التنسيق خلال عمل الشارع طالما متفق عليه فيما بيننا ».

وكان أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، المحبوس حاليًا بتهمة التظاهر بدون ترخيص ، طالب خلال رسالة له إلى أعضاء الجبهتان بالإندماج لتقوية المعارضة ضد النظام الحالي والعمل بقوة في الشارع ، قائلًا ” لو أعرف أن سجني سؤدي إلى إندماج الجبهتان كنت إتسجنت من زمان” .