إخلاء سبيل 4 متسولين متهمين باغتصاب طفل بالغردقة‎

قرر المستشار أحمد محفوظ، رئيس محكمة جنح مستأنف الغردقة وعضوية المستشارين تامر الأمير وعمرو حلوي وأمانة سر محمود دندراوي إخلاء سبيل 4 متسولين أحداث في واقعة تعديهم جنسياً علي أحد الأطفال بمنطقة الاستاد بالغردقة.

كانت منطقة شارع الاستاد بمدينة الغردقة قد شهدت حادث بشع حيث قام 5 من الشباب والأطفال المتسولين بشوارع الغردقة وليس لهم مأوي بإختطاف طفل 13 عاماً تحت تهديد الأسلحة البيضاء إلي منطقة مهجورة وتناوب الاعتداء الجنسي عليه لعدة ساعات، إلا أن المصادفة قادت ألمانية تقيم بالمنطقة من اكتشاف الواقعة من شرفة منزلها وإبلاغ جيرانها بها والقبض علي المتهمين وإبلاغ العقيد رضا النحاس، مفتش مباحث قسم ثان الغردقة بالواقعة واقتياد المتهمين للقسم لتحرير محضر بالواقعه واعترف المتهمون في محضر التحقيقات بارتكاب الواقعة.

تبين من التحقيقات أن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 سنة،وأن الطفل المجني عليه يبلغ عمره 13 سنة.