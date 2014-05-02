اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة في مدينة حمص

توصلت الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة حمص، التي تسيطر المعارضة على بعض مناطقها.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن ذلك الاتفاق دخل حيز التنفيذ في حمص القديمة وأجزاء أخرى منها، حيث تم الاتفاق على الهدنة مع السماح لما يقرب من 1000 عنصر من المعارضة المسلحة بمغادرة المدينة القديمة إلى الشمال في غضون 48 ساعة، ما يسهل من سيطرة الجيش لاحقا على هذه المناطق بشكل كامل وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وكان الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار في حمص خلال فبراير الماضي، حيث تم آنذاك إخراج أكثر من 1400 مدني من المدينة.

أ.ش.أ