طفل روسي يهرب من أسرته حتى لا يعود لبلاده رغبة في البقاء بالغردقة‎

تمكنت مباحث شرطة السياحة بالبحر الأحمر من العثور على طفل روسى الجنسية قامت والدته بتقديم بلاغ بهروبة منها قبل مغادرتهم القرية السياحة والتوجه لمطار الغردقة، لرفضه مغادرة الغردقة ورغبته في البقاء.

وبعد 3 أيام من اختفاء الطفل تمكنت شرطة السياحة من العثور عليه أثناء تواجده بشارع الشيراتون مع صاحب جمل يؤجره للسائحين بعد قضاءه 3 أيام معه.

وتبين من تفاصيل الواقعة أن السائحة جوليا مارشيكوا روسية الجنسية تبلغ من العمر 40 عاما تقدمت ببلاغ للعقيد احمد عبدالخالق رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر برقم 2 أحوال يفيد هروب نجليها يورو سلاف 14 عاما وفلادسلاف 10 سنوات، بسبب مشادة بينهما بسبب رغبة الاول في البقاء في مصر .

وقامت أجهزة الأمن وشرطة السياحة بنشر عدد من صور الطفل فلادسوف بشوارع المدينة للتعرف على الطفل وتوسيع دائرة البحث عن الطفلين، وتمكن فريق البحث من العثور على الطفل بصحبة عاملى الجمال بشارع الشيرتون بعد التعرف عليه، وبعد أن عرض عليهم العمل معهم .

واقنعت الأم طفلها بالسفر معها لروسيا والعودة مرة آخري خلال الصيف للغردقة وغادرت السائحة امس مطار الغردقة لروسيا بصحبة طفليها.